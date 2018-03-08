В «Артхабе» Константина Хабенского пройдет дискуссия «Путь Творца: от идеи к шедевру»

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В организованной народным артистом РФ Константином Хабенским и казанским камерным театром «Сдвиг» арт-резиденции «Артхаб» 11 марта пройдет дискуссия «Путь Творца: от идеи к шедевру».

Дискуссия, открывающая цикл образовательных мероприятий в арт-резиденции, начнется в 15.00. В ней примут участие: Константин Хабенский, члены экспертного совета арт-резиденции, а также представители театрального и кинематографического сообществ Казани. Модератор встречи — программный директор «Артхаба» Анна Фельдман.

Напомним, что открывшийся в ноябре прошлого года «Артхаб» — это творческий акселератор, позволяющий молодым талантам воплощать свои смелые творческие идеи в театре, кино и в оригинальном жанре, внося вклад в развитие культуры и искусства в стране.

Помогают творческой молодежи совершенствовать свои идеи эксперты «Артхаба» — профессионалы театра, кино и оригинального жанра.

Важная задача арт-резиденции — открытое обсуждение актуальных вопросов молодежного творчества, а также поиск решений по продвижению творческих продуктов и повышению профессионального мастерства молодых творцов.