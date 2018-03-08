Елабужский «Хаят Отель» прокомментировал ситуацию с отравлением постояльцев

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В редакцию ИА «Татар-информ» обратился управляющий елабужского «Хаят Отеля» Олег Назаров с сообщением, что никто из их постояльцев не отравился.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 19 постояльцев пожаловались на боли в животе, один из них был госпитализирован.

Как рассказал агентству Олег Назаров, в отеле поселилась рабочая делегация из Азербайджана в количестве 19 человек. Днем один из группы гостей почувствовал себя скверно и на место незамедлительно прибыли медики. Мужчину госпитализировали с пониженным артериальным давлением, остальные члены делегации по-прежнему проживают в отеле. По его словам, ни один из остальных посетителей гостиницы не обращался в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия.

«На тот день в заведении проживали 39 посетителей. Остальные гости также были опрошены на предмет самочувствия, все были невредимы» – сообщил агентству помощник директора Михмет.

Между тем, собственный источник в сфере здравоохранения Елабуги подтвердил ИА «Татар-информ», что один из постояльцев – гражданин Турции был госпитализирован с отравлением, остальных осмотрели, но не госпитализировали.