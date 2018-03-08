Посольство России в США поздравило сотрудниц Госдепа с Международным женским днем

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Посольство РФ в США поздравило сотрудниц Государственного департамента США с Международным женским днем на своей странице в Facebook, пишут «Известия».

Вместе с тем, российская дипмиссия покритиковала внешнеполитическое ведомство США за распространение недостоверных сведений о России. Посольство РФ напомнило, в частности, о распространенной Госдепом дезинформации об организации встречи Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Напомним, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о предложении российской стороны провести встречу Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Эфиопии, куда они одновременно нанесут визиты. МИД направил в Госдеп соответствующий запрос, но ответа не последовало.

Тем не менее, представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила прессе, что запроса от России не было. Хотя Хизер Науэрт внимательно следит за событиями в мире и за тем, что происходит в Госдепе, но «в последние дни в ее ведомстве как будто что-то сломалось», — отметили в посольстве России.