Панин вместе с дочерью решил «свалить» из России навсегда

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Актер Алексей Панин опубликовал в своем Instagram`e прощальное письмо, в котором заявил, что «валит» отсюда с дочерью Нюсей.



«Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!» — сказал актер в видеоролике, когда дочь наугад выбирает страну, куда они полетят. Панин уточнил, что направление они пока не выбрали.

Позже видеоролик был удален из соцсетей.



Три года назад бывшая гражданская жена Панина Юлия Юдинцева заявила о похищении общей дочери Анны. По ее словам, актер забрал девочку из школы и увез ее в неизвестном направлении.



На следующий день Панин сообщил в соцсетях, что с Нюсей все хорошо, и «они счастливы». Позже актер вернул дочь маме, но потом снова забрал ее. Суд установил, что девочка должна проживать с матерью, но Панин с решением суда не согласен.

В 2011 году у актера родилась еще одна дочь.