Ученые КФУ: подлетевший близко к Земле крупный астероид не представляет опасности

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Крупный астероид 2017 VR12 подлетел на близкое расстояние к Земле, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на директора Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта, профессора КФУ Юрия Нефедьева.

Астрономы обнаружили этот астероид осенью прошлого года, но пока точных данных о нем мало. Известно, что его размеры сопоставимы с габаритами известного нью-йоркского небоскреба Empire State Building, высота которого — 443 метра, а ширина у основания — 140 метров. Соответственно, космический скиталец довольно велик, поэтому он внесен в список потенциально опасных объектов.

Но опасаться катастрофы не нужно. «Астероид 2017 VR12 приблизился к Земле на 1,5 миллиона километров. Но он не представляет опасности для планеты, так как вскоре начнет отдаляться от нее, двигаясь по своей орбите», — сказал Юрий Нефедьев.

Тем не менее, вероятность бомбардировок Земли космическими объектами существует. "Есть множество малых космических объектов, могут столкнуться с нашей планетой. О некоторых из них мы даже не подозреваем. Это может быть какая-нибудь комета или сменивший орбиту астероид",- предупреждает профессор КФУ.

Угрозу Земле могут также представлять вспышки на Солнце и взрывы сверхновых звезд. "Недавно астрономы наблюдали мощную вспышку карликовой звезды Проксима Центавра, которая могла бы привести к исчезновению жизни в ее планетарной системе, если бы она там была",- привел пример космического катаклизма Юрий Нефедьев.

А для того, чтобы уберечь Землю от угроз из космоса, необходимо не только изучать космические объекты, но и активно развивать космические технологии, уверен директор АОЭ им. В. П. Энгельгардта.