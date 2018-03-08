Министр иностранных дел КНР Ван И: Китай уверен в отношениях с Россией

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Китай полностью уверен в отношениях с Россией. Страны успешно поддерживают интересы друг друга, координируют свои позиции на международной арене и осуществляют культурный обмен, заявил на ежегодной пресс-конференции Министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отношения России и Китая незыблемы, как горы. Только небосвод может послужить ограничением для их развития. Всегда найдется место для того, чтобы сделать наши отношения еще лучше», — образно охарактеризовал Ван И взаимодействие России и Поднебесной.

Руководство КНР уверено, что отношения между Россией и Китаем двух будут успешно развиваться и далее, заявил Ван И. «Основа нашей уверенности — доверие и дружба между лидерами наших стран — Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпинем. Это фундаментально важно для дальнейшего роста наших отношений», — отметил глава МИД Китая.