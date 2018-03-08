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Происшествия

В Перу при падении в пропасть автобуса погибли 10 человек

8 марта 2018, 09:37

Автобус вылетел в пропасть с высоты более 100 метров.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В Перу автобус вылетел в пропасть, десять человек погибли, еще 50 пострадали, сообщает «Российская газета».

По данным издания, автобус следовал из Лимы в Аякучо и упал в пропасть с высоты более 100 метров.


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