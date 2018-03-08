(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Посетительницы АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получили поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой. Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты «Роснефти», по QR-коду, расположенному на открытке. Это позволит прослушать стихотворения и романсы Ахматовой в исполнении актеров.

Кроме того, «Роснефть» поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Напомним, что «Роснефть» является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

На это работает масштабная система контроля качества компании – пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов. Во всех регионах присутствия у «Роснефти» есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество «входящих» продуктов и «исходящего» бензина – перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки.

Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.

Наталья: Я давно уже езжу заправляться на АЗС «Роснефти». Здесь приятное обслуживание, и есть уверенность, что в мою машинку не зальют паленый бензин. Я уверена в качестве топлива. Сегодня очень приятно было получить небольшой подарок от компании — настоящий сюрприз.