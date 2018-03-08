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Духовная жизнь

В РИИ пройдут лекции по профилактике радикализма

8 марта 2018, 18:12

В ходе лекций будут затронуты различные аспекты проблемы радикализации молодежи.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В Российском исламском институте в течение года будут проходить лекции, посвященные профилактике радикализма в молодежной среде. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Перед гостями лекций выступят преподаватели РИИ. Будут затронуты различные аспекты проблемы радикализации молодежи. В частности, лекторы рассмотрят особенности формирования радикальных течений в исламе и другие вопросы.

Ближайшая лекция «Особенности формирования радикальных течений в исламе: средневековье и современность» состоится 14 марта. Мероприятие же 22 марта будет посвящено методам противодействия сайтам, пропагандирующим радикальные и экстремистские идеи.

 


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