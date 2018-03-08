Владимир Чагин: Женщины России – самые прекрасные в мире

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Один из самых известных в мире автогонщиков на грузовиках, семикратный победитель «Ралли Дакар» Владимир Чагин присоединился к поздравлениям женщинам с Международным женским днем.

«Я с удовольствием хочу поздравить всех женщин Татарстана и России с 8 Марта. Именно в нашей стране этот праздник – особенный! Все мужчины России дарят цветы, дарят теплые слова нашим девчонкам, нашим женщинам», — отметил Владимир Чагин.

«Желаю только одного – всегда удерживать лидирующие позиции в красоте!» — добавил спортивной нотки в поздравление автогонщик. И пояснил: «Никто никогда из иностранцев не может оспорить того, что российские женщины – самые прекрасные. Когда собираются мужчины из разных стран, все хвалят своих женщин: немцы – своих, американцы – своих, чехи – своих. Но когда мы говорим, что самые красивые женщины в России – все замолкают, потому что нечего возразить».

«Вы – наша гордость. Наша страна – огромна, и у нас – прекраснейшие женщины. Я желаю вам, чтобы всегда на ваших лицах были улыбки, в душе – радость. А что касается трудностей, то знайте: мы всегда рядом», — от имени всех мужчин республики и страны пообещал Владимир Чагин.

