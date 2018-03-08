В Татарстане начат прием заявлений на голосование на дому

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в Татарстане, как и по всей России, начался прием заявлений от людей, не способных по состоянию здоровья в день выборов прийти на избирательные участки.

Для того чтобы подать заявление на голосование на дому, человек, имеющий проблемы со здоровьем, должен позвонить в свою участковую избирательную комиссию, и оставить устное заявление. Тогда члены УИК придут к избирателю сами.

Обратиться в УИК можно с этого дня и до 14.00 дня голосования – то есть 18 марта. Те, кто обратится позже, могут лишится возможности принять участие в выборах Президента России.

Одной из первых в Кировском районе Казани, возможностью воспользовалась Клавдия Кузьмина. В ноябре вдове участника ВОВ исполнится 88 лет. Сама в прошлом и секретарь, и председатель избирательной комиссии, она прийти на участок не в состоянии, но пропустить выборы позволить себе не может.

«Я даже из дома 2-3 года не выхожу на улицу. Ноги отказали. Два раза в год на профилактику в госпиталь ложусь. Руки дрожат, написать заявление сама не смогла. Паркинсон. Я бы с удовольствие пришла бы на выборы, посмотрела бы на народ. Но здоровье не позволяет», - поделилась она.

Заявление за избирателя заполнила член УИК. Клавдия Кузьмина его внимательно прочитала и с трудом, но сама поставила подпись. «18 марта ждите нас. Мы будем у вас в этот день после 12 часов», - предупредила секретарь участковой избирательной комиссии №107 г. Казани Людмила Галеева.

«Надеюсь, что не подведете. Желаю, чтобы выборы прошли хорошо – без эксцессов. И здоровья», - пожелала гостям сама пенсионерка. В ответ услышала и поздравления с 8-марта, и пожелания здоровья.

Что касается самой активной части выборов, то Клавдия Кузьмина за событиями следит внимательно: «Сейчас восемь кандидатов на выборах. Слежу за теледебатами. Я слушаю каждый день в 23.15 – все, что про выборы передают – смотрю. Даже на концерты не отвлекаюсь», - сообщила она.

Теледебатами избиратель несколько разочарована: «В первый раз кандидаты очень плохо себя веди. Соловьев несколько раз даже делал перерыв, чтобы их успокоить. На следующий день опять начали спорить. Неприятно было их слушать», - сообщила она свое мнение.

Изменения в избирательном законодательстве пенсионерка оценивает положительно. И то, что люди получили возможность голосовать по месту нахождения, и то, что за ходом голосования в режиме онлайн приглядывают видеокамеры.

На вопрос за кого будет голосовать, избиратель ответила уклончиво: «Сама определилась, но за кого – не скажу (смеется). Голосование - тайное. Еще раз посмотрю бюллетень, программу каждого. Очень важно чтобы был достойный человек. От этого зависит – как будет развиваться и наша страна, и соседние. Это должен быть очень опытный человек».

«На сегодняшний день приблизительно 15 человек по телефону заявились на голосование на дому. Мы хотим сейчас обойти все адреса, чтобы в личной беседе выяснить причины желания гражданина голосовать так. Мы должны обойти все эти адреса и взять заявления», - сообщила Людмила Галеева.

В день голосования по адресам пойдет член УИК Раиля Зайнуллина. Это уже четвертые президентские выборы, где она участвует как член комиссии. «Меня знают уже все. На дому голосуют в основном пожилые люди. Для них важно, чтобы к ним пришел человек знакомый», - отметила она.

Если у них будет такое желание, проследить за ходом голосования на дому смогут наблюдатели от партий и общественные наблюдатели.

Всего на этом участке 2569 избирателей. Уточненные списки поступили совсем недавно, а члены УИК уже дважды успели обойти все дома и квартиры. «Первый раз разносили информацию о новшествах избирательного процесса. Второй раз – приглашения на выборы», - рассказала секретарь УИК.

Еще 8 человек воспользовались правом и подали заявления на голосование по месту нахождения.

