Средний чек за подарки к 8 Марта в Казани составил 2900 рублей

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Средний чек за подарки к Международному женскому дню в этом году в Казани составляет 2900 рублей. Годом ранее он был меньше — 2200 рублей.

Аналитики «Яндекс.Кассы» изучили платежи казанских пользователей в интернет-магазинах и составили рейтинг подарков к 8 Марта. Учитывались данные об оплате через «Яндекс.Кассу». Это специальное платежное решение, которое используют более 75 тыс. сайтов по всему миру. Сравнивались платежи с 1 по 5 марта 2018 года и за такой же период годом ранее.

Если не учитывать традиционные для 8 Марта букеты цветов, то на первом месте в рейтинге самых часто покупаемых подарков к празднику находятся одежда и нижнее белье, на втором — косметика и парфюмерия, а на третьем — товары для дома и дачи.

В предпраздничные дни больше всего в среднем за раз пользователи тратят на ювелирные украшения и бижутерию — 7800 рублей (годом ранее — 6600 рублей). Средний чек за смартфоны, гаджеты и бытовую технику составляет 5500 рублей (3400 рублей), за товары для дома и дачи — 3000 рублей (1300 рублей), за косметику и парфюмерию — 2900 рублей (2500 рублей).

По сравнению с прошлым годом сильнее всего вырос спрос в интернет-магазинах на косметику и парфюмерию, число таких покупок увеличилось в семь раз. Платежей за смартфоны и бытовую технику стало больше в четыре раза, за конфеты и подарочные корзины — в два раза.