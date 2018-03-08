Составлен топ-5 популярных вакансий среди женщин в Казани

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). В топ-5 популярных вакансий среди жительниц Казани входит работа в бухгалтерии и финансовом секторе, в сферах образования и науки, медицины и фармацевтики, административная работа, а также работа домашним персоналом. В преддверии 8 Марта это выяснили эксперты «Avito Работа».

В Казани разрыв в зарплатных ожиданиях между женщинами и мужчинами составляет 31,5 процента. Средняя зарплата, которую жительницы столицы Татарстана указывают в своем резюме, составляет 18 тыс. 512 рублей. Средняя зарплата в резюме мужчин составляет 24 тыс. 334 рубля.

В целом по России в январе – феврале 2018 года средняя заработная плата, которую ожидают получить соискательницы на «Avito Работа», составила 21,7 тыс. руб. Это на 36,2 процента меньше суммы, на которую претендуют мужчины. Разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин наиболее заметен в категориях «домашний персонал» и «ЖКХ, эксплуатация», где желаемая ставка, указанная мужчинами, превышает аналогичный «женский» показатель на 129,7 и 81,6 процента соответственно.

Разницу в этих категориях можно объяснить тем, что мужчины выполняют физически более тяжелую работу в сфере благоустройства. Однако зарплатные ожидания женщин намного ниже и в таких сферах, как «менеджмент» (66 процентов), «административная работа» (51,7 процента) и «госслужба, НКО» (50,6 процента). Лишь в трех категориях ожидания мужчин и женщин схожи: «фитнес, салоны красоты», «без опыта, студенты» и «строительство».

