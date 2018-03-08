В Челнах возле мечетей раздали нуждающимся 119 буханок хлеба

(Набережные Челны, 8 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Автограде возле мечетей раздали нуждающимся 119 буханок хлеба, сообщили в Набережночелнинском мухтасибате.

Инициатором благотворительной акции выступил благотворительный фонд «Ихсан». Его волонтеры раздали нуждающимся более 200 хлебобулочных изделий, а это 119 буханок хлеба и 90 буханок выпечки. Акция проводилась на территории четырех мечетей.

Кроме этого, волонтеры фонда посетили Елабужский детский дом, где организовали игры, мастер-классы, чаепитие и раздачу подарков.