Опрос: Вместо путевок на отдых в подарок на 8 Марта женщины получат бытовую технику

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Вместо путевок на отдых в подарок на 8 Марта женщины получат бытовую технику. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Авито».

Согласно предпраздничному опросу, ювелирные украшения хотят получить в подарок 38 процентов респондентов, косметику и парфюмерию – 26 процентов, путевки на отдых – 19 процентов женщин. Ожидания многих представительниц прекрасного пола действительно оправдаются. Ювелирные украшения готовы подарить 25 процентов опрошенных мужчин, косметику и парфюмерию – 20 процентов. Вот только на третьем месте реальных подарков не путешествия, а бытовая техника, которую подарят 18 процентов опрошенных. Путевки на отдых готовы подарить лишь 5 процентов респондентов.

Корреспондент ИА «Татар-информ» изучила предпраздничные предложения электронного сервиса. Оказалось, что букет из 101 розы можно приобрести за 3900 руб. Одна живая роза в колбе обойдется в 3500 руб., корзина с цветами из роз и хризантем стоит 2999 руб., букет из 51 тюльпана – 2990 руб.

В Интернете можно встретить немало интересных предложений. К примеру, жители Казани могут заказать шарж любимой женщины по фотографии. Рисунок размером 30 на 40 см обойдется в 2900 руб., размером 40 на 50 см – в 3100 руб. Теплый плед с изображением любимой женщины стоит от 700 руб., правда за подбор дизайна нужно доплатить еще 500 руб. Преподнести подарок любимой мужчины могут поручить мишке Тедди. Заказать поздравление живой игрушки с человеческий рост можно за 1000 руб.