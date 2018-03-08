Виртуоз Айдар Валеев и Государственный камерный хор РТ выступят в районах Татарстана

(Казань, 8 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Во вторую, праздничную неделю марта столичные звезды посетят разные районы Татарстана.



Завтра, 9 марта, перед жителями Алексеевского и Чистопольского районов выступят Государственный камерный хор РТ, Айдар Валеев, дуэт Фарида – Алсу.



Дуэт Фарида – Алсу исполняет татарские эстрадные композиции и крайне популярен у публики. Его участницы – настоящие активистки, они принимали участие во флешмобе в защиту татарского языка. Продюсером группы является композитор и сценарист Марат Ахметшин, который работал над фильмом «Мулла» с Маратом Башаровым.



Государственный камерный хор под управлением Миляуши Таминдаровой был создан в 2007 году. Солисты хора с большим энтузиазмом берутся за масштабные проекты, выступают с большими симфоническими, духовыми и камерными оркестрами. Камерный хор исполнял такие крупные произведения, как «Реквием» Моцарта, «Колокола» Рахманинова с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Борис Годунов» Мусоргского, кантату «1812 год» Чайковского.



Айдар Валеев – российский баянист и импровизатор. Он является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Будущий музыкант родился в обычной семье, поступил в музыкальную школу по классу баяна. В 14 лет принял участие в Международном конкурсе баянистов и аккордеонистов в Германии и стал его дипломантом. Проходил стажировку в Российской академии музыки имени Гнесиных. На сегодняшний день активно концертирует в России, Германии, Франции, Италии, Англии, США и других странах.



Концерты звезд в Татарстане проходят при поддержке Минкультуры РТ. 11 марта Менделеевский район посетят дуэт «Кыю кызлар», артисты Гульшат Имамиева, Айрат Ганеев, Денис Хазиев.