Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Женщина — это целый мир, наполненный красотой и нежностью, даром милосердия и верой в лучшее будущее, заботой о родных и близких, сказал Минниханов.

Президент поблагодарил героических женщин-ветеранов, которые наравне с мужчинами отстояли честь и свободу своей Родины, многонационального Татарстана.

Глава республики отметил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые как правнучки победивших в сорок пятом, достойно отстояли честь России на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевав золото и серебро.

Будьте счастливы, милы, очаровательны, уверенны в себе, щедро дарите окружающим свою доброту и ласку, пусть с вами всегда прибывают мир, любовь и взаимопонимание, сказал лидер республики.