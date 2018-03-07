Анвар Гатиятулин: Тяжелый матч

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Анвар Гатиятуллин, главный тренер «Трактора», прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (3:2) в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина, поблагодарив свою команду за самоотдачу.
«Тяжелый матч, как и предыдущие две игры. Это плей-офф, игра на пределе, слова благодарности всей команде за самоотдачу. Мы понимали, в какой хоккей играет соперник, и были готовы к этому. Третья игра – силы не бесконечные, обе команды играют на пределе», – признался Гатиятулин.