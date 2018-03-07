Андрей Назаров: Продолжаем искать ключи к обороне соперника

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина от «Трактора» (2:3), найдя прогресс в игре своей команды.
«Хочу коллегу поздравить с победой. Да, проигрываем серию 0-3, но еще как минимум есть одна игра. Продолжаем искать ключи к обороне соперника. Наносим много бросков. В целом совершенно другая игра по сравнению с предыдущими. Думаю, если так будем играть, все будет хорошо», – посчитал Назаров.