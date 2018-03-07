В России вступил в силу закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В России вступил в силу закон о признании алиментщиков, информация о которых отсутствует в течение года, безвестно отсутствующими. Соответствующий документ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Судебные приставы после года тщетных поисков должника должны будут сообщить взыскателю о том, что действия не дали результатов, после чего объяснить порядок обращения в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Это позволит лишать должников прописки, а их дети смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.

Имущество должника с новым статусом передается в доверительное управление. Кроме того, расторгнуть брак с таким супругом можно будет в упрощенном порядке.