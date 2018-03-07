Уволился художественный руководитель театра Ленсовета Юрий Бутусов

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Художественный руководитель Академического театра имени Ленсовета Юрий Бутусов уволился по собственному желанию, пишет ТАСС.

Учредителем театра является Комитет по культуре. По словам представителей комитета, увольнение Бутусова, который вступил в должность в ноябре 2017 года, стало для них полной неожиданностью. На данный момент вакансия худрука театра свободна.

Юрий Бутусов объяснил свое решение. Как оказалось, он пытался изменить жизнь театра к лучшему, но его назначение было чисто фиктивным. «Художественная сила не смогла победить бюрократическую», – сказал режиссер.

Бутусов проработал в театре Ленсовета 20 лет. Под его руководством выпущены десятки спектаклей, которые получили награды. Многие из актеров – его ученики.

В поддержку художественного руководителя выступили режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин, Андрей Могучий, написавшие личные письма губернатору Санкт-Петербурга, а также почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Ранее сообщалось, что Александр Домогаров передумал увольняться из театра Моссовета.