ФСС: Для оплаты одной инвалидной коляски в Татарстане выделяется до 100 тысяч рублей

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Для оплаты одной инвалидной коляски в Татарстане выделяется от 15 до 100 тысяч рублей. Об этом сегодня рассказал начальник отдела обеспечения инвалидов Фонда социального страхования по РТ Марат Сагиров.



Сумма, которая тратится на инвалидную коляску, зависит от разновидности средства реабилитации. Это может быть механическое или электрическое кресло, пояснил собеседник агентства. Что касается других средств реабилитации, люди с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать необходимое из жестко регламентированного перечня, в котором прописано 327 изделий.

«В 2017 году Фонд социального страхования закупил изделия на сумму порядка одного миллиарда рублей, и более 15 миллионов изделий было роздано инвалидам. В 2017 году мы также компенсировали 137 миллионов денежных средств тем лицам, которые приобрели изделия и доставили нам документ, подтверждающий факт покупки», – рассказал Сагиров.



За текущий год уже заключено государственных контрактов на 148 миллионов рублей. Эта сумма потрачена на порядка 500 тысяч костылей, тростей, колясок и абсорбирующего белья, добавил начальник отдела.



Около 10 процентов инвалидов пользуются услугами компенсации. То есть они могут приобрести необходимое изделие за собственный счет, а затем, предоставив чек о покупке, возместить затраты.



Таким образом, за 2017 год компенсация выплачена в размере 12 миллионов рублей, рассказал Сагиров.



Ежегодно в ФСС обращается порядка 40 тыс. инвалидов для получения технических средств реабилитации, которые выдаются им в течение двух месяцев.



В 2017 году фондом был запущен call-центр, на который ежедневно поступает огромное количество звонков. «Обращений поступает столько, что граждане не могут дозвониться. Поэтому в 2018 году мы дополнительно запустили возможность обращения путем смс-сообщений, либо через WhatsApp. Номер телефона указан на сайте fss16.ru», – пояснил он.



Любой нуждающийся может без проблем получить необходимые ему для жизни костыли, трости и коляски и вести активный образ жизни. Ярким примером может послужить руководитель инклюзивной студии «Э-моция» Инесса Клюкова. После участия в конкурсе красоты «Жемчужина Татарстана» девушка, передвигаясь на инвалидном кресле, смогла достичь значительных успехов в театральном искусстве.



«Я получила запрос от директора Дома культуры “Юность” создать какой-нибудь кружок и решила, что смогу сделать это из своего окружения. Я несколько месяцев искала участников по социальным сетям, искала педагогов, которые могли бы с нами заниматься как волонтеры, потому что финансирования у нас не было – это полностью добровольческий проект», – поделилась Инесса.



За полтора года существования студии удалось поставить три спектакля, премьера четвертого ожидается 26 мая.



Впереди у участников студии два международных фестиваля в Набережных Челнах и в Казани. В марте они едут в Снежинск Челябинской области и затем отправятся на гастроли по Татарстану.



Студия «Э-моция» стала ярким примером интересной и полноценной жизни людей с ограниченными возможностями, они вдохновляют своим примером других инвалидов и не дают им отчаиваться. Сейчас в студии 18 человек, большая часть из них работает и ведет независимую самостоятельную жизнь.