Денис Матвеев: Наши девочки молодцы!

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев прокомментировал клубному сайту казанского «Динамо» поражение своей команды в третьем матче четвертьфинала плей-офф. Наставник не скрывал своих похвал сахалинкам.

«Наши девочки сегодня, конечно, молодцы! Кроме второй партии, команда показывала реально достойный волейбол – для такой борьбы против претендентов на "золото" чемпионата. Хотя у нас еще есть некоторые моменты, которые не дают нам конкурировать с такими командами. Но мы продолжаем идти вперед планомерно», – отметил Матвеев.

По его словам, команда держала подачу, игроки выполнили установку в защите.

«То есть в каких-то моментах, где нужно было сделать перелом за счет защитных действий и организации нашей контратаки с подключением первого темпа, мы это успешно реализовывали. Единственно, возможно, нам не хватило немного опыта: девчонки не до конца еще осознали, как нужно выигрывать в ключевых моментах, в концовках. Но это уже зависит от индивидуального мастерства, и вот в этом моменте "Динамо-Казань" было сильнее», – признал Матвеев.