Помолодевшую внешность Ларисы Вербицкой обсуждают в Сети

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). 58-летняя ведущая программы «Доброе утро» Лариса Вербицкая поразила поклонников помолодевшей внешностью. В своем Instagram она рассказала, что сейчас восстанавливает силы и омолаживается на Алтае.



Ведущая принимает ванны, делает массаж, обертывания, ходит в SPA-салоны. «Когда за окном -15, а в бассейне с минеральной водой +34», – гласит подпись под одним из снимков. «На несколько дней Алтай стал местом работы и отдыха», – прокомментировала следующий снимок теледива. «На Алтае морозец кусается, но все равно прекрасно», – подписала другое фото Лариса.



Самым большим открытием для Вербицкой стали пантовые ванны с концентратом из рогов марала. По словам ведущей, сначала было не очень приятно, ведь на 20 минут пришлось погружаться в воду со слизистой субстанцией, зато сразу после ванны заметен омолаживающий эффект. Вербицкая опробовала также минеральные ванны, кедровую фитобочку, а также оценила местную кухню.



Поклонники высказали положительные комментарии. «Ни одной морщинки, молодец!», «Вы прекрасно красивы и женственны!», «Вы само воплощение женственности!», – написали они.