Александр Перепелкин: Сегодняшняя игра – это большая заслуга для «Сахалина»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Старший тренер «Динамо-Казани» Александр Перепелкин прокомментировал клубному сайту победу своей команды в третьем четвертьфинальном матче плей-офф над «Сахалином», отметив, что победа далась с трудом.

«Лично я ожидал такой игры, потому что я знаю, что в спорте и не такое бывает, ибо это спорт. Те же прошедшие Олимпийские игры показали, что в командных видах спорта может быть все, что угодно: одни настроились, другие недонастроились, одни мечтали всю жизнь, другие не помнят потом, с какой командой играли. Поэтому может быть всякое. Да, сегодня у нас 3:0, но "Сахалин" сыграл очень хорошо. Сахалинские игроки понимали, что это для них реальный шанс. Добейся они победы – это был бы "матч всей жизни" для них и для их клуба. Я сам помню, как мы с "Северянкой" играли здесь, в Казани. На Кубке Победы – пусть даже у "Динамо" состав был не совсем основной – мы проигрывали 0:2, но потом выиграли 3:2! И эту победу в Череповце чуть ли не до сих пор вспоминают! Так что сегодняшняя игра – это большая заслуга для "Сахалина". Хотя, конечно, мы им тоже "помогали". Но лично для меня было видно, что мы играли совсем не в полную силу. И самое интересное, что мы могли ведь играть совсем по-другому!» – признал Перепелкин.

Отдельно тренер «Динамо» сказал про болгарскую доигровщицу хозяев Элицу Василеву, получившую травму в ходе матча. «Пока непонятно, что с ней. Видели только, что она упала, и возникли проблемы с плечом. В этот момент мы готовили выход Малыгиной вместо другого игрока – менять Маммадову на подаче, – но хорошо, что вовремя увидели ситуацию и успели отменить. Иначе тогда у нас бы вообще некем было менять – или пришлось бы выпускать Елену Ежову. Ну, а по поводу Василевой: ей было больно, но надеемся, что ничего страшного не произошло», – добавил Перепелкин.