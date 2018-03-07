Альбина Шагимуратова впервые в России исполнила арию из фильма «Гражданин Кейн»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Большом концертном зале им. С. Сайдашева в Казани прошел концерт Государственного симфонического оркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского. Он носил название «Вечер бельканто».

Великолепным сопрано порадовала казанцев оперная звезда мировой величины родом из Татарстана – Альбина Шагимуратова. Как призналась певица перед выступлением, для нее большая радость работать с оркестром маэстро Сладковского, который занимает ведущие позиции не только в Татарстане, но и по всей России. «Наш оркестр – лицо республики, он может конкурировать со многими российскими и зарубежными коллективами», – отметила она.

Герои вечера вспомнили, что впервые встретились на конкурсе Ирины Богачевой в 2003 году в Санкт-Петербурге. «Я тогда дирижировал и видел Альбину из оркестровой ямы. А первый концерт с Альбиной мы сыграли в декабре 2010 года, буквально через пару месяцев после того, как я приехал в Казань. Удачно совпали наши графики, Альбина смогла приехать накануне женского праздника. Думаю, что вы получите удовольствие от совершенно фантастического голоса, обаяния и репертуара, который сегодня мы представим», – сказал Александр Сладковский.

Альбина Шагимуратова отметила, что 7 марта в Казани исполнит программу, которую в Казани еще не представляла. «В первом отделении будет классическая музыка, арии из опер “Норма”, “Царская невеста”. Во втором отделении прозвучат вальсы, отрывки из оперетт, легкая музыка из кинофильмов. Впервые в России и именно в Казани прозвучит ария Саламбо из кинокартины “Гражданин Кейн”. Я очень волнуюсь перед казанским концертом, поскольку на нем будут присутствовать мои коллеги, учителя и даже ученики – я иногда преподаю в Казанской консерватории», – призналась оперная дива.

Артисты рассказали, что впереди у них – большие совместные планы, но не стали их пока раскрывать. После концерта Альбина Шагимуратова улетит в Москву, чтобы встретить праздник со своей семьей. «Представляете, я два с половиной месяца не видела мужа и трехлетнего сына. Хочу провести 8 Марта в кругу самых близких людей», – улыбнулась она.