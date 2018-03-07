Боевики признались в атаке на Ан-26 в Сирии

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и) признались в атаке на российский самолет Ан-26 в Сирии, который потерпел крушение у Хмеймима 6 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ливанскую газету Ad-Diyar.

Как рассказали террористы, они открыли огонь из пулеметов по воздушному судну, когда оно заходило на посадку. Они заявили, что таким образом ответили на кампанию правительственных сил в Восточной Гуте.

До того как исламисты взяли на себя ответственность за инцидент, Минобороны утверждало, что самолет никто не сбивал, он упал из-за технической неисправности.

В авиакатастрофе погибли 39 человек, в том числе 27 офицеров.