Стала известна дата последнего показа Славы Зайцева

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Завершающий карьеру российского модельера Славы Зайцева показ состоится 10 марта в Москве. На нем будет представлена коллекция осень – зима 2018 – 2019, пишет Lenta.ru.
Кроме подиумного шоу в этот вечер будет дана ретроспектива, приуроченная к 80-летию дизайнера. По его словам, с завершением карьеры не закончится его творческая деятельность – он будет разрабатывать спецпроекты.
В январе в Казани Зайцев назвал модные тенденции сезона весна – лето 2018. 10 лучших девушек конкурса «Мисс Татарстан» блистали на сцене в его нарядах.