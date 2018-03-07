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Стала известна дата последнего показа Славы Зайцева

7 марта 2018, 22:00 , Фото: Рамиль Гали

Стала известна дата последнего показа Славы Зайцева Кроме подиумного шоу 10 марта будет дана ретроспектива, приуроченная к 80-летию дизайнера.
Вячеслав Зайцев назвал модные тенденции сезона весна – лето 2018

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Завершающий карьеру российского модельера Славы Зайцева показ состоится 10 марта в Москве. На нем будет представлена коллекция осень – зима 2018 – 2019, пишет Lenta.ru.

Кроме подиумного шоу в этот вечер будет дана ретроспектива, приуроченная к 80-летию дизайнера. По его словам, с завершением карьеры не закончится его творческая деятельность – он будет разрабатывать спецпроекты.

В январе в Казани Зайцев назвал модные тенденции сезона весна – лето 2018. 10 лучших девушек конкурса «Мисс Татарстан» блистали на сцене в его нарядах.


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