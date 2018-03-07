В Казани выберут «Чувашскую красавицу Татарстана»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 10 марта в Доме Дружбы народов Татарстана пройдет IX республиканский конкурс красоты и талантов «Чувашская красавица Татарстана — 2018». В этом году он будет посвящен поиску идеала чувашской женщины.

Конкурс проходит один раз в два года. В этом году он состоится сразу после празднования Международного женского дня. В соответствии с этим и особенность этого года — одно из испытаний конкурсанток будет посвящен теме благодарности матерям.

За главный титул конкурса «Чувашская красавица Татарстана — 2018» будут бороться 12 представительниц из семи районов и двух городов республики. При этом организаторы подчеркивают, что это не модельное состязание, а показ красоты и талантов. «Все наши девушки должны будут рассказать о себе на чувашском языке, спеть песню и продемонстрировать национальный костюм. Все это делается, прежде всего, для привлечения интереса молодежи к нашей культуре. А как это еще сделать? Не лекциями и семинарами, а только на их языке. Формат конкурса красоты для этого вполне подходит», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» организатор конкурса Сильвия Чаркина.

Она подчеркнула, что чувашскую красавицу Росси выбирают ежегодно, и девушки из Татарстана очень часть занимают призовые места. Так, в 2016 году «Чувашской красавицей России» стала студентка КФУ Ксения Романова из Дрожжановского района Татарстана.

Организаторами мероприятия выступают Ассамблея народов Татарстана, Дом Дружбы народов РТ, РОО «Чувашская национально-культурная автономия РТ».