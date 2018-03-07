На Украине начали арестовывать активы «Газпрома»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За то, что российский «Газпром» якобы не выполнил предписание Стокгольмского арбитражного суда и нарушил монопольное законодательство Украины, в стране начался арест активов компании. Об этом сообщает RT.

Процедура уже коснулась имущества таких фирм, как «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Кроме того, описаны ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

Ранее о возможном аресте мировых активов «Газпрома» заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.