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Экономика и финансы

На Украине начали арестовывать активы «Газпрома»

7 марта 2018, 21:35

Процедура уже коснулась имущества «Газпром сбыта Украины» и Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За то, что российский «Газпром» якобы не выполнил предписание Стокгольмского арбитражного суда и нарушил монопольное законодательство Украины, в стране начался арест активов компании. Об этом сообщает RT.

Процедура уже коснулась имущества таких фирм, как «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Кроме того, описаны ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

Ранее о возможном аресте мировых активов «Газпрома» заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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