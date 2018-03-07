«Динамо» вышло в полуфинал чемпионата России

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф российской женской суперлиги казанское «Динамо» на своей площадке уверенно обыграло «Сахалин» в трех партиях, победив в серии со счетом 2-1. В полуфинале «Динамо» сыграет с «Уралочкой».

Напомним, что в первом матче 1/4 финала динамовки одолели своих соперниц за счет явного преимущества, 3:0. А на вторую встречу в далекий Южно-Сахалинск руководство казанского клуба делегировало свою молодежную команду, в которой играют 14-летние девочки, усилив молодежь тремя игроками основы. Казанская молодежь дала бой более взрослым спортсменкам и предсказуемо проиграла 1:3.

Но сомнений в итоговом превосходстве «Динамо» перед третьим матчем не было. К моменту начала матча в Казани уже определилась одна полуфинальная пара: «Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). А во втором полуфинале «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) ждала победителя казанской игры и дождалась-таки «Динамо».

Главный тренер «Сахалина» Денис Матвеев проработал в Казани в общей сложности шесть лет: с 2012 по 2016 годы ассистентом Ришата Гилязутдинова, а также тренером-статистиком в сезонах 2011/2012 и 2006/2007. Вместе с казанским клубом Матвеев завоевал четыре чемпионских титула, одерживал победы в Кубке России, Лиге чемпионов и в Клубном чемпионате мира. Человек знает, как играть с «Динамо», поэтому так трудно далась хозяйкам эта победа.

Сахалинки и не собирались играть в поддавки с основой «Динамо». В первой партии они по максимуму напрягли фавориток, 1:3. Хозяйки излишне нервничали, ошибались на подаче и приеме, пропуская порой по 4 очка кряду. Было 4:5, стало 4:9. В чувство одноклубниц привела своим эйсом лидер атак «Динамо» Ирина Воронкова, 6:9, но вскоре счет стал 7:11. Да, подавали динамовки хорошо, но ошибаться на подаче меньше не стали, 15:17. И только благодаря крепкому блоку «Динамо» наконец сравняло счет, 18:18. Но и концовка оказалась валидольной, 18:20. В какой-то момент и сами сахалинки поверили в свой успех, 21:24. Все решили подачи Ирины Королевой, на которых хозяйки сумели переломить ход неудачной для себя партии, набрав четыре очка подряд. Хороший блок, 26:24, партия.

Во втором сете сахалинки позволил себе расслабиться, точнее, казанки разозлились. 3:0. Но не все так просто, 5:5. Рывок «Динамо» на атаках Элицы Василевой, 10:6. Очень вовремя заработал первый темп «Динамо» в исполнении Королевой и Анастасии Самойленко. Гости не сдаются, 12:12 после очередной неудачной подачи казанок, 13:13. И все на этом. 12 очков подряд набирает «Динамо», эйсы Воронковой в количестве четырех подряд, блок и партия, 25:13.

Борьба с новой силой возобновилась в третьей партии. В дебюте никому не удается захватить инициативу, 3:3, 5:5. Затем включается блок «Сахалина», 8:10. И только в середине партии за счет мощных атак в исполнении Натальи Маммадовой «Динамо» удается настичь соперниц, 12:12. Но отдадим еще раз должное дальневосточницам, они играли здорово, особенно на блоке, 14:17. Вновь Маммадова сравнивает счет, 18:18, и снова «Сахалин» держит удар, 19:21. Решающей стала подача гостей в сетку при счете 22:22. «Динамо» с трудом, но дожало неуступчивых гостей. Блок, 25:22, партия и матч.

«Динамо» (Казань) — «Сахалин» (Южносахалинск) — 3:0 (26:24, 25:13, 25:22).