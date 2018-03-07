США испытали в Черном море новое боевое оружие

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Военно-морские силы США испытали новую электронную систему обнаружения и противодействия ракетной атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Driver.

В это время на борту эсминца типа «Арли Берк» USS Carney (DDG-64) находилось устройство «Блок II» из системы радиоэлектронного оборудования AN/SLQ-32V6, которую в США используют уже более 40 лет в различных модификациях, говорится в сообщении издания.

«Блок II» был модернизирован по программе SEWIP (Программа улучшения боевых электронных средств — прим. Т-и). Он является базой для создания «Блока III».

Отмечается, что, «если „Блок II“ является ушами корабля, то „Блок III“ будет его кулаками».

Информацию издания подтверждают фотографии, которые опубликовал в Twitter пользователь YorukIsik. Снимки сделаны в проливе Босфор.

«Новая система AN/SLQ-32V6 на USS Carney: ВМС США установили на DDG-64 «Блок II» компании Lockheed Martin, модернизированный по программе SEWIP, — говорится в сообщении в социальной сети.

«Это важное обновление системы электронной защиты эсминца в борьбе с угрозой ракет. Вчера USS Carney прошел Черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы — прим. Т-и.) в сторону Средиземного моря», — написал YorukIsik.

В начале января года сообщалось, что американский эсминец USS Carney вошел в Черное море, где он провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины.