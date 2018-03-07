Антонов рассказал об одержимости конгресса США русофобией

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Конгресс США одержим русофобией, а конструктивный настрой американской администрации по отношению к России так и не трансформировался в конкретные дела. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«Конгресс, одержимый русофобией, руководствуется политически предвзятыми эмоциями, а не ясным мышлением. Нам прямо говорят, что они (конгрессмены — прим. Т-и) боятся критики», — сказал Антонов в интервью Politico.

В Белом доме и Госдепартаменте ему был оказан «теплый и дружеский прием», рассказал Антонов, который приступил к работе на посту посла в Вашингтоне в августе 2017 года.

«Конструктивный настрой моих американских коллег не переходит от слов к практике», — отметил он и добавил, что чем дальше он отъезжает от Вашингтона, тем меньше видит предрассудков в отношении России.