BlackBerry обвинила Facebook в нарушении интеллектуальных прав

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Канадская BlackBerry Ltd обвинила Facebook Inc и ее подразделения WhatsApp и Instagram в нарушении патентов компании и краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компании «создали приложения для обмена сообщениями на основе разработок BlackBerry с введением ряда новых характеристик в сфере безопасности, пользовательского интерфейса, а также функционально улучшив свойства, когда-то сделавшие продукты BlackBerry столь коммерчески успешными», говорится в иске, поданном BlackBerry в федеральный суд Лос-Анджелеса.

В числе характеристик мессенджеров, которые, по утверждению BlackBerry, являются частью ее интеллектуальной собственности, — рационализация процесса отправки уведомлений, показ времени прихода сообщения, а также возможность отмечать друзей на фотографиях.

Facebook приобрела Instagram за 1 млрд долларов в 2012 году, а спустя два года купила WhatsApp за 19 млрд долларов.

Facebook сообщила, что опротестует иск BlackBerry.