(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Концертного директора DJ Грува Дениса Калинина подозревают в жестоком убийстве тещи, сообщает Интерфакс.

Трагедия произошла утром шестого марта в квартире в Старосадскомпереулке в Москве. 34-летний Денис Калинин вызвал «Скорую помощь» для своей тещи. Прибывшие вместе с медиками полицейские засомневались в «естественной» причине смерти пожилой женщины. На теле 77-летней пенсионерки были множественные синяки и ссадины, а на шее следы от удушения.

Калинина задержали. В участке молодой человек признался, что в пылу ссоры избил и задушил родственницу.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.



