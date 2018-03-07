Путин сообщил об обмане США во время переворота на Украине

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). США «грубо и нагло» обманули Россию перед осуществлением переворота на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Президента России Владимира Путина.

«К нам обратились американские партнеры. Они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — заявил Путин в интервью для фильма Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018»

Россия согласилась, а через день на Украине произошел государственный переворот, сказал Президент.

Американские власти не сказали ни слова по поводу того, что события стали развиваться в другом ключе, и поддержали осуществивших переворот, заметил Путин.

Вашингтон фактически своими руками совершил этот переворот, поэтому вынужден поддерживать киевскую власть, считает глава государства.