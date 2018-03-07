(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Люберцах ревнивец выстрелил в сожительницу, а позднее покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что в одной из гостиниц города Люберцы слышны выстрелы. Как стало известно СМИ, к управляющей отелем пришел ее сожитель. Между ними возникла ссора на почве ревности. Разгневанный мужчина несколько раз выстрелил из револьвера в голову женщине.

После этого ревнивец вышел из кабинета и сел в свой автомобиль, где позднее совершил самоубийство.

Женщину с огнестрельными ранами головы доставили в больницу. Состояние женщины уточняется.

С места происшествия изъяли револьвер и три патрона. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.