Все новости Татарстан Россия

Духовная жизнь

Муфтий Татарстана призвал имамов принять активное участие в выборах

7 марта 2018, 19:28

Муфтий Татарстана призвал имамов принять активное участие в выборах С таким призывом он обратился к религиозным деятелям в Сабинском районе РТ.
Муфтий РТ выступил на международной конференции в Махачкале
Муфтий РТ: Каждый мусульманин должен оберегать единство, братство между верующими
На пятничных проповедях в Казани призвали изучать родной язык
Муфтий Татарстана осудил работу букмекерских контор на Кубке конфедераций
На мечети республики возложена миссия сохранения татарского языка

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал имамов принять активное участие в выборах Президента страны 18 марта. С таким призывом он обратился к религиозным деятелям в Сабинском районе РТ.

Он отметил важную роль представителей Правительства, руководства района в развитии ислама в республике, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Не быть равнодушными призвал верующих и имам мечети им.1000-летия принятия ислама Мухаммад хазрат Мифтахов, который опубликовал в Instagram видео.

Хазрат рассказал, почему так важно принять участие в выборах. «Верующие люди используют свое право выбора, который дал Аллах, чтобы совершать благие деяния и вносить в общество свой положительный вклад», — отметил он.

«Призываю вас участвовать в выборах, не оставаться равнодушными, так как сильная страна – это сильный Президент и сильный народ, а сила народа выражается в том, что он делает свой выбор», — подчеркнул Мухаммад Мифтахов.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter