Муфтий Татарстана призвал имамов принять активное участие в выборах

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал имамов принять активное участие в выборах Президента страны 18 марта. С таким призывом он обратился к религиозным деятелям в Сабинском районе РТ.

Он отметил важную роль представителей Правительства, руководства района в развитии ислама в республике, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Не быть равнодушными призвал верующих и имам мечети им.1000-летия принятия ислама Мухаммад хазрат Мифтахов, который опубликовал в Instagram видео.

Хазрат рассказал, почему так важно принять участие в выборах. «Верующие люди используют свое право выбора, который дал Аллах, чтобы совершать благие деяния и вносить в общество свой положительный вклад», — отметил он.

«Призываю вас участвовать в выборах, не оставаться равнодушными, так как сильная страна – это сильный Президент и сильный народ, а сила народа выражается в том, что он делает свой выбор», — подчеркнул Мухаммад Мифтахов.

