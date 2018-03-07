(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге мошенники продавали мигрантам документы несуществующего королевства, сообщает Интерфакс.

В Петербурге четверо предприимчивых мужчин открыли консульство несуществующего государства с громким название – «Свободное королевство ASPI».

Злоумышленники продавали мигрантам из стран бывшего СНГ паспорта и водительские удостоверения с печатью виртуального королевства. За новые документы мужчины просили от 15 до 100 тысяч рублей.

В домах мошенников прошли обыски. Сотрудники полиции изъяли оборудование и материалы для изготовления документов, оружие и патроны, а также носители информации.

Предполагаемый организатор мошеннической схемы, 44-летний «консул Свободного королевства ASPI» (как сам себя назвал мужчина), задержан. В отношении трех его подельников решается вопрос об избрании меры пресечения.

