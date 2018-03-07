(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Появились подробности ДТП на Аметьевской магистрали в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Аметьевской магистрале в Казани произошло серьезное ДТП. Сообщение об аварии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что произошло лобовое столкновение «Мазды» и «Опеля».

К месту ЧП выехали пожарные ПСЧ №6. Они оперативно отключили аккумуляторы обоих транспортных средств, что позволило избежать возгорания.

В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина – водитель «Мазды». Ее на карете «Скорой помощи» отправили в РКБ.

В столкновении оба автомобиля получили сильные повреждения. Японская легковушка лишилась большей части «носа» – разбиты фары, капот, бампер и лобовое стекло. «Опелю» досталось не меньше – от лобового столкновения в переднюю часть авто буквально вмяло внутрь.