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Культура

Художник Фарида Хасьянова впервые представит станковую графику в «Хазинэ»

7 марта 2018, 20:59

Художник Фарида Хасьянова впервые представит станковую графику в «Хазинэ» Впервые будут представлены большеформатные листы станковой графики из серии «Детство Тукая» («Кырлай» и «Сенной базар») и «Все на уху».

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 14 марта состоится открытие юбилейной выставки ведущего художника Татарстана Фариды Хасьяновой, сообщает Минкультуры РТ.

В экспозиции будут представлены живопись и графика. Впервые – большеформатные листы станковой графики из серии «Детство Тукая» («Кырлай» и «Сенной базар») и «Все на уху».

Любимым жанром в станковой графике и живописи для художника стал натюрморт. В композициях из разнообразных овощей, цветов, керамики и казанских полотенец она выражает свое отношение к миру, восхищение творениями рук предков.

Фарида Шагимардановна Хасьянова – член Союза художников России, народный художник РТ, лауреат Государственной премии имени Баки Урманче. Выставка продлится по 15 апреля.

 


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