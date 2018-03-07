Художник Фарида Хасьянова впервые представит станковую графику в «Хазинэ»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 14 марта состоится открытие юбилейной выставки ведущего художника Татарстана Фариды Хасьяновой, сообщает Минкультуры РТ.
В экспозиции будут представлены живопись и графика. Впервые – большеформатные листы станковой графики из серии «Детство Тукая» («Кырлай» и «Сенной базар») и «Все на уху».
Любимым жанром в станковой графике и живописи для художника стал натюрморт. В композициях из разнообразных овощей, цветов, керамики и казанских полотенец она выражает свое отношение к миру, восхищение творениями рук предков.
Фарида Шагимардановна Хасьянова – член Союза художников России, народный художник РТ, лауреат Государственной премии имени Баки Урманче. Выставка продлится по 15 апреля.