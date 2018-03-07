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Муфтий РТ принял эстафету «Имам — чемпион» и подтянулся на турнике

7 марта 2018, 19:06

Муфтий РТ принял эстафету «Имам — чемпион» и подтянулся на турнике Акцию «Имам - чемпион» ранее объявил Мухаммад Мифтахов.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял эстафету имама мечети им. 1000-летия принятия ислама Мухаммада хазрата Мифтахова и подтянулся на турнике 18 раз. Видео, где лидер мусульман РТ подтягивается, размещено на странице председателя Духовного управления мусульман Татарстана в Instagram.

Акцию «Имам — чемпион» ранее объявил Мухаммад Мифтахов. Эстафету он передал нескольким религиозным деятелям, в том числе Камилю Самигуллину. А муфтий призвал имамов республики принять участие в акции и вести здоровый образ жизни.
 

 

Публикация от Kamil Samigullin (@kamilhazrat)


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