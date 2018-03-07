«СКА-Хабаровск» заявил Канунникова для участия в премьер-лиге

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Российская футбольная премьер-лига на официальном сайте сообщила, что «СКА-Хабаровск» внес в заявку нападающего Максима Канунникова, до 2 марта значившегося в составе казанского «Рубина».

Ранее комитет РФС по статусу игроков разрешил дальневосточникам зарегистрировать 26-летнего форварда вне регистрационного периода — игрок 2 марта расторг контракт с «Рубином», при этом трансферное окно в премьер-лиге было закрыто 25 февраля.

Напомним, Канунников выступал за «Рубин» с 2014-го по 2017 год. В первой части сезона 2017/18 в составе казанской команды 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. В хабаровский клуб его пригласил бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов, которому хорошо знакомы возможности нападающего.