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На Лолиту Милявскую подала в суд автор песен «Тату»

7 марта 2018, 19:16

Суд состоится 11 апреля.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Автор песен Елена Кипер подала в суд на Лолиту Милявскую о защите деловой репутации, сообщает РИА Новости.

Суд состоится 11 апреля. Иск поступил в арбитражный суд 1 марта.

В феврале Милявская потребовала через суд взыскать шесть млн рублей с автора песен группы «Тату». По словам певицы, та проводила аферы с ее авторскими отчислениями. Лолита обвинила Кипер в том, что хиты «Ориентация – Север» и «На Титанике» ей уже не принадлежат.

Затем Милявская разместила в соцсетях ролик, в котором охарактеризовала Кипер как «наглое существо». Представители Елены Кипер потребовали удалить запись, однако этого сделано не было.

 

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)


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