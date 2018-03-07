Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Москва будет применять ядерное оружие лишь как ответный удар. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Президента России Владимира Путина.

«Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом: наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — заявил Путин в интервью для фильма «Миропорядок 2018».

Решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если российские системы предупреждения ракетного нападения зафиксируют не только старт ракет, но и дадут точный прогноз траектории полетов и времени падения головных частей на территорию России, отметил Президент и добавил, что «для человечества, для мира это будет глобальная катастрофа».

«Но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — задался вопрос глава государства.

Кроме того, российский лидер заявил, что новые мировые центры силы с ростом своего могущества должны ощущать и рост ответственности, а прежние должны уступить свое место достойно и без истерик. «Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно», — сказал Путин.

1 марта Владимир Путин представил новые образцы отечественного оружия во время послания Федеральному Собранию.