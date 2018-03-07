(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Крыму убили семью с маленьким ребенком, сообщает «Российская газета».

Как стало известно СМИ, семья Ларьковых уехала из поселка Орджоникидзе под Феодосией рано утром 23 февраля. Больше их никто не видел.

Близкие семьи подали в розыск. Спустя пять дней после исчезновения по региону были разосланы ориентировки с подробным описанием пропавших.

В Керчи в районе завода «Залив» правоохранители нашли тела семьи Ларьковых. Автомобиль «Шевроле» со зверски убитыми находился на дне черного моря в десяти метрах от берега. Родители и четырехлетняя девочка были застрелены.

Предположительно, семья стала жертвой автомошенника. Незадолго до исчезновения глава семьи разместил на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля. Не исключено, что 23 февраля мужчина с женой и ребенком отправился на заключение сделки купли-продажи.

По подозрению в совершении жестокого преступления был задержан сотрудник Керченской колонии. Предположительно, мужчина хотел обманом завладеть автомобилем, но встретил отпор.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».