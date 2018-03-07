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Посетители ж/д вокзала в Казани за год воспользовались Wi-Fi более 50 тыс. раз

7 марта 2018, 23:36

На железнодорожных вокзалах России в прошлом году к бесплатному Wi-Fi подключались более 5,5 млн раз.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Общее количество подключений к бесплатному Wi-Fi на железнодорожных вокзалах России в прошлом году превысило 5,5 млн. Посетители вокзала в Казани подключились к беспроводному Интернету более 50 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Наибольшую активность посетители российских вокзалов продемонстрировали в летние месяцы. Так, в августе прошлого года общее число подключений превысило 566 тыс., что на 44 процента выше показателя февраля.

«Суммарное число уникальных пользователей услуги в летний период в полтора раза больше, чем в зимние месяцы», – говорится в сообщении пресс-службы.

Единая сеть Wi-Fi действует с 2015 года и на сегодняшний день охватывает 107 вокзалов в 83 населенных пунктах России. 


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