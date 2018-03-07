(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Многодетным семьям Татарстана установили автономные пожарные извещатели, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Зеленодольском районе Татарстана пожарные отдельного поста «Раифа» Казанского отряда ГКУ «Пожарная охрана РТ» провели профилактический рейд по жилому сектору. В рамках операции «Жилище» огнеборцы установили в домах многодетных семей автономные пожарные извещатели.

В каждой семье сотрудники МЧС рассказали о принципах работы противопожарного датчика. В случае даже небольшого возгорания извещатель моментально начинает издавать пронзительный громкий звук, информируя владельцев о задымлении. Особенно эффективны такие датчики в ночные часы. Своим звуком они будят хозяев горящего дома, что в несколько раз уменьшает риск гибели людей в огне.

Данный проект стартовал в республике еще в 2016 году, и был инициирован Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. За два года в республике установили 17 тысяч извещателей, которые помогли спасти ни один десяток жизней. Только за 2017 год с их помощью спасены 18 жизней, в том числе – девять детей..

