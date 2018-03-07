На заводе «Элекон» прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Элекон-2018»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). На казанском заводе «Элекон» прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Элекон-2018». В конкурсе приняли участие работницы цехов завода.

Девушкам дали возможность проявить себя, а мужчинам — узнать их получше. Так, выяснилось, что распределитель работ цеха 137 Ариадна Некратова умеет играть на гитаре и петь, а работница цеха 148 Эльвира Байрамова печет вкусные сладости азербайджанской национальной кухни.

В составе жюри были представители директората предприятия. Их возглавил заместитель генерального директора по научно-техническим вопросам Геннадий Захаров.

Члены жюри были единодушны в выборе победительницы. Ей стала начальник участка цеха 108 Айгуль Сабирзанова. Девушка поразила не только красотой и грацией, но еще и великолепным знанием истории татарского народа и нашей республики.