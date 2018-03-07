Путину пообещали достроить «Самара Арену» до конца марта

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Строительство стадиона «Самара-Арена», генподрядчиком которого является ПСО «Казань», планируется завершить до конца марта, заявил Президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно догоняющему графику, утвержденному в декабре, стадион должен быть готов в конце марта, отметил Азаров.

«В декабре месяце был утвержден догоняющий график, если говорить про основной объект — стадион „Самара Арена“. По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», — доложил Азаров.

Врио губернатора отметил, что он со своей стороны контролирует весь процесс строительства стадиона. Есть вопросы на стыке федерального подрядчика, региональных властей, но, несмотря на это, все идет в срок, резюмировал Азаров.

Президент РФ Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к чемпионату мира по футболу, а также наверстать все имеющиеся отставания по срокам, пишут «Ведомости».